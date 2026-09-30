Без учебни часове за учениците на 5 октомври в Благоевград

5 октомври 2026 г. ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в учебните заведения на територията на община Благоевград. Причината е отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония, както и празника на Благоевград.

Вместо редовни учебни занятия денят ще премине с образователни, исторически и културни инициативи, включени в програмата „Благоевград празнува свободата“.

Сред акцентите е историческият поход „По пътя на VII Рилска дивизия“, който ще припомни събитията, свързани с освобождението на Горна Джумая. Учениците ще могат да се включат и във викторината „Аз обичам Благоевград“, посветена на историята и развитието на града.

В програмата са включени и официални церемонии за отдаване на почит към героите, участвали в освобождението на Горна Джумая. Така 5 октомври ще съчетае историческата памет с празничните прояви по повод Деня на Благоевград.

Важно е, че денят е неучебен, но присъствен, което означава, че учениците няма да провеждат стандартни учебни часове, но се очаква да участват в организираните от училищата инициативи.

Ръководствата на учебните заведения ще определят организацията на присъствието и участието на учениците в отделните прояви.

Празничната програма ще събере на едно място ученици, учители и жители на града в деня, посветен на 114-ата годишнина от освобождението и празника на Благоевград.