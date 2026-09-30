13 критични участъка край реки и дерета са определени в Благоевградско преди зимата

13 участъка с най-висок приоритет за почистване на речни корита и дерета са определени на територията на област Благоевград преди настъпването на есенно-зимния сезон.

Мерките бяха обсъдени на работна среща в Областна администрация – Благоевград, проведена заради очакваните валежи от дъжд и сняг и необходимостта от ограничаване на риска от наводнения.

В срещата участваха представители на общините и компетентните институции. Обсъдено бе състоянието на речните корита и дерета, тяхната проводимост и необходимостта от премахване на храсти, дървета и наноси. Особено внимание е отделено на критичните участъци както в населените места, така и извън тях.

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Стоянка Манолева представи 13-те участъка с най-висок приоритет за почистване. Отбелязано бе, че именно там трябва да започнат необходимите дейности в съответствие със сроковете, определени от Министерския съвет.

Обсъдено е и състоянието на язовирите в областта и необходимостта от координация при контролираното им изпускане преди очаквани обилни валежи.

В Благоевградска област има 152 язовира, класифицирани като обекти от първа и втора степен на потенциална опасност. От началото на годината са проверени 124 от тях. При установени несъответствия на собствениците се издават предписания за отстраняването им.

По време на срещата е обсъдена и необходимостта от промени в нормативната уредба, свързана с поддържането на речните легла и контрола върху водностопанските съоръжения.

Институциите са обсъдили и действията при възникване на извънредни ситуации. Сред механизмите за координация са 24-часовата връзка между областния и общинските съвети за сигурност, както и оперативният обмен на информация между институциите.

Областната администрация ще следи изпълнението на набелязаните превантивни мерки и готовността на институциите за реакция при усложняване на метеорологичната и хидрологичната обстановка.