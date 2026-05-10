Георги Колевичин стъпи на Макалу: Втори осемхилядник за алпиниста от Разлог

Разложкият алпинист Георги Колевичин постигна нов исторически успех за българския алпинизъм, покорявайки петия най-висок връх на планетата — Макалу (8485 м). Това е неговият втори осемхилядник, след като през 2024 г. той успешно изкачи връх Манаслу.

Макалу, разположен на границата между Непал и Китай, е известен сред алпинистите като един от най-трудните върхове заради своята изолирана пирамидална форма и сурови метеорологични условия. С това постижение Колевичин затвърждава позициите си сред елита на височинния алпинизъм в България.

Георги Колевичин, който по професия е юрист и работи в София, не спира да прославя родния си град Разлог. През 2024 г. той бе официално отличен от Министерството на туризма със званието „Посланик на дестинация България“. Неговата последователност и отдаденост през последните 15 години го превърнаха в достоен наследник на големите имена в родния алпинизъм.

След Манаслу и Макалу, голямата цел пред алпиниста остава най-високата точка на света — Еверест. Към момента Георги Колевичин получава стотици поздравления за успеха си, а близките му очакват неговото безопасно завръщане у дома.