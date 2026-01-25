Общо 78 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, двама души са загинали, петима са пострадали, съобщават от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Сигнал за пожар в апартамент в София е получен около 02:19 в Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Огънят е тръгнал от апартамент на втори етаж в жилищна сграда на ул. „Опълченска“, в който са живеели психично болен мъж и майка му. При напускане на апартамента оставят отворена входната врата, при което се задимява целият вход. От апартамент на последния етаж, в който е живеело семейство с две деца и баба, вследствие на задомяването, е загинала майката – жена на 41 г.

При пожара е пострадала бабата, на 71 г, която е настанена във ВМА. Двете деца, на 11 г. и на 13 години, са транспортирани до МБАЛСМ „Пирогово“, в шокова зала, в тежко състояние. От входа са евакуирани 11 души.

Мъж на 83 години е починал при пожар в къща в Чирпан, област Стара Загора.

Мъж на 58 г. е с 6% изгаряния след пожар в Студентски град, в София. Горял е лек автомобил без регистрационни табели и отпадъци до него на площ около 20 кв.м. Пострадалият е настанен в МБАЛСМ ,,Пирогов“ без опасност за живота.

За последното денонощие противопожарните звена са реагирали на 108 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 30 пожара, от които 18 в жилищни сгради; един в спомагателни, временни или паянтови постройки и седем 7 в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които два в сухи треви, горска постеля и храсти; 28 в отпадъци; 13 в готварски уреди и комини.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства и един при инциденти с опасни вещества (с живак);

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.