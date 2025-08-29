ОбС разреши на директорите на общинските детски градини да разширяват с до 3 деца групите и гарантира прием за всички деца в Благоевград

Общински съвет – Благоевград прие предложение директорите на общинските детски градини да имат възможност да приемат до 3 деца над нормативно определения максимум от 25 деца в група през учебната 2025/2026 година.

Основен мотив за решението са постъпили искания от част от директорите на детски градини, както и молби от родители, чиито деца, въпреки че отговарят на всички изисквания по критериите за прием и са подали заявления в срок, остават неприети поради запълване на капацитета.

Мярката ще се прилага само в заведения с подходяща материална база, при наличие на достатъчен кадрови ресурс и при стриктно спазване на стандартите за среда и педагогическо обезпечаване.

Справки от изминалата учебна година показват, че реалният брой на децата, които среднодневно посещават групите е между 15 и 20 деца. Това означава, че приемът на до 3 деца над максималния брой не би довел до претоварване на материално-техническата и педагогическа база и ще позволи по-рационално използване на капацитета на детските градини.

Решението на съветниците гарантира обхващането на всички деца, подлежащи на задължително предучилищно образование.