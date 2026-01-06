Нов съдия встъпи в длъжност в Районен съд – Благоевград

В първия работен ден за годината в Районен съд – Благоевград се състоя официална церемония по встъпване в длъжност на съдия Иванка Гоцева.

Новият магистрат подписа акта за встъпване в длъжност „съдия“ в присъствието на съдия Румяна Митева – председател на Районен съд – Благоевград, ръководството на Окръжен съд – Благоевград, и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград прокурор Елица Калпачка, както и съдии от състава на Благоевградския районен съд.

Съдия Румяна Митева приветства с „добре дошла“ съдия Гоцева и ѝ пожела много здраве и дълъг професионален път в служба на справедливостта.

Съдия Иванка Гоцева е на 36 години и е родом от Благоевград. Завършила е висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава над три години юридически стаж и е преминала успешно деветмесечно обучение за младши съдии в Националния институт на правосъдието. В периода от 3 юли 2023 г. до настоящия момент е правораздавала като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив. Съдия Гоцева има и дългогодишна професионална кариера в Областната дирекция на МВР – Благоевград.