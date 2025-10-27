НачалоБлагоевград
Неуспешни опити за телефонни измами на територията на гр. Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
Получените сигнали са за това, че представящи се за полицейски служители непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.

ОДМВР-Благоевград призовава жителите на област Благоевград за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми. 

За  предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни (име, ЕГН или адрес), както и номера на банкови сметки е необходимо гражданите веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и веднага да позвънят на тел. 112 (избира се безплатно). 

