Над тон и половина канабис е открит и унищожен от криминалисти при ОДМВР-Благоевград само за ден

951 канабисови растения с общо тегло около 1 795 килограма са унищожени от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград само за ден. Те са открити при проведени, на 12.08.2025 г., съвместни действия на криминалисти при ОДМВР-Благоевград и екипи на Главна дирекция „Национална полиция“ и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция“, като около 890 от растенията, с общо тегло около 1 725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на с. Бельово, общ. Сандански, а 61 от тях, чието общо тегло е 70 килограма – в обособена нива в землището на с. Чурилово, общ. Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.