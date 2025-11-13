НачалоНовини
НовиниРегиона

На 15 ноември за ремонт на ограничителни системи се променя организацията на движение при 140-и км на АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
55

На 15 ноември /събота/, от 9 ч. до 17 ч. за ремонт на ограничителни системи ще се промени организацията на движение при 140-и км на АМ „Струма“, в посока София. При изпълнение на дейностите в област Благоевград ще се ограничи преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се движат в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

предишна статия
Стоманени Въжета: На Какво Да Обърнем Внимание, Когато Ги Избираме за Индустрията
Следваща статия
Минималната работна заплата ще бъде 1213 лева от 1 януари 2026 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: