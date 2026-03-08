На 11 и 12 март ще се ограничи движението в тунел „Железница“ на АМ „Струма“ за тестване и профилактика на системата за управление на съоръжението

От 8 ч. на 11 март /сряда/ до 8 ч. на 12 март /четвъртък/ ще се ограничи движението в тунел „Железница“ на АМ „Струма“ за тестване и профилактика на системата за управление на тунела SCADA. Подобни тестове, според инструкциите за поддържане на съоръжението, е необходимо да се правят два пъти в годината.

По време на дейностите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София – Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на АМ „Струма“ /при 97-и км/, а автомобилите, които се движат към София ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката. Апелираме шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.