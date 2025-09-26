Мащабна военно-историческа реконструкция „Героите на Горна Джумая“ ще оживи на 5 октомври събитията от Междусъюзническата война

На 5 октомври 2025 г., от 12:00 ч. в парк „Бачиново“ – Благоевград, жителите и гостите на града ще могат да станат свидетели на впечатляваща военно-историческа възстановка под наслов „Героите на Горна Джумая“. Събитието ще пресъздаде драматичната битка за Горна Джумая от 28 юни 1913 г., когато българските войници героично защитават града от настъплението на гръцките войски по време на Междусъюзническата война.

В реконструкцията ще вземат участие над 160 доброволци-реконструктори от цялата страна, облечени в реплики на автентични български и гръцки униформи и необходимото въоръжение. Те ще пресъздадат военните действия и атмосферата от един от паметните моменти от местната и националната история.

Събитието се организира от Регионалния исторически музей – Благоевград, със съдействието на Регионален клуб „Традиция“ и Сдружение „14-и пехотен Македонски полк“, които от години работят заедно за съхраняването на националната памет и военно-историческото наследство.

Възстановката е част от тържествената програма, посветена на Празника на Благоевград и освобождението му от османско владичество. Събитието обещава да бъде не само зрелищен спектакъл, но и жив урок по история за всички поколения.