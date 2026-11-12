560 жилищни блока в страната са санирани по Етап I на Националния план за възстановяване и устойчивост

560 жилищни блока в страната са енергийно обновени с финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по първия етап на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Санирани са общо 32 000 жилища с 2,9 млн. кв. м разгъната застроена площ. В тях са осигурени по-добри условия за живот. Апартаментите са по-топли през зимата, а през лятото се нагряват по-бавно. Така за поддържането на комфортна температура е необходима по-малко енергия, което намалява разходите за отопление и охлаждане при сравними условия.

МРРБ в качеството си на Структура за наблюдение и докладване е отчело и окончателно разплатило енергийното обновяване на сградите.

Към 31 август 2026 г. са отчетени 458 проекта с обща разгъната застроена площ от 2,2 млн. кв. м. За останалите 127 проекта срокът за изпълнение и отчитане беше удължен до 11 ноември. По 23 проекта липсват окончателни искания за плащане, окончателни финансово-технически отчети или и двата документа. Шест от тях са в община Враца, по един в общините Ловеч и Русе, а 15 са в София – девет в район „Илинден“, по два в „Триадица“ и „Красно село“ и по един в „Слатина“ и „Искър“. По мотивирани искания на общинските и районните администрации МРРБ удължи срока по тези 23 договора до 30 ноември 2026 г. До тази дата водещите партньори трябва да приключат всички дейности и да подадат исканията за плащане, окончателните финансово-технически отчети и придружаващите документи. Разходите, направени след тази дата, са недопустими.

МРРБ напомня, че сдруженията на собствениците трябва да осигурят условия за изпълнение на дейностите по одобрения проект и имат право на достъп до документите за обновяването, включително до техническата документация. При проверките на място на две сгради, в общините Асеновград и Ловеч, екипите на МРРБ са установили разминавания между подадените документи и състоянието на сградите. Дирекцията за национален строителен контрол е извършила допълнителни проверки и са подадени сигнали до главния прокурор.