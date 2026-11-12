НачалоАктуално
АктуалноБългария

560 жилищни блока в страната са санирани по Етап I на Националния план за възстановяване и устойчивост

By Екип Blagoevgrad.EU
0
68

560 жилищни блока в страната са енергийно обновени с финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по първия етап на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Санирани са общо 32 000 жилища с 2,9 млн. кв. м разгъната застроена площ. В тях са осигурени по-добри условия за живот. Апартаментите са по-топли през зимата, а през лятото се нагряват по-бавно. Така за поддържането на комфортна температура е необходима по-малко енергия, което намалява разходите за отопление и охлаждане при сравними условия.

МРРБ в качеството си на Структура за наблюдение и докладване е отчело и окончателно разплатило енергийното обновяване на сградите.

Към 31 август 2026 г. са отчетени 458 проекта с обща разгъната застроена площ от 2,2 млн. кв. м. За останалите 127 проекта срокът за изпълнение и отчитане беше удължен до 11 ноември. По 23 проекта липсват окончателни искания за плащане, окончателни финансово-технически отчети или и двата документа. Шест от тях са в община Враца, по един в общините Ловеч и Русе, а 15 са в София – девет в район „Илинден“, по два в „Триадица“ и „Красно село“ и по един в „Слатина“ и „Искър“. По мотивирани искания на общинските и районните администрации МРРБ удължи срока по тези 23 договора до 30 ноември 2026 г. До тази дата водещите партньори трябва да приключат всички дейности и да подадат исканията за плащане, окончателните финансово-технически отчети и придружаващите документи. Разходите, направени след тази дата, са недопустими.

МРРБ напомня, че сдруженията на собствениците трябва да осигурят условия за изпълнение на дейностите по одобрения проект и имат право на достъп до документите за обновяването, включително до техническата документация. При проверките на място на две сгради, в общините Асеновград и Ловеч, екипите на МРРБ са установили разминавания между подадените документи и състоянието на сградите. Дирекцията за национален строителен контрол е извършила допълнителни проверки и са подадени сигнали до главния прокурор.

предишна статия
Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград
Следваща статия
Близо 500 кг марихуана са иззети при проверка на товарен автомобил на граничен преход Кулата

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: