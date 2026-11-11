Лисица нахлу в завод в Благоевград – спасителен екип я изведе от сградата

Необичаен сигнал за диво животно в производствена база в Благоевград получи дежурният телефон на АСО. Червена лисица проникнала в административната сграда на завод и била установена на втория етаж, в едно от офис помещенията.

Информацията е подадена от РИОСВ към диспечер в Аварийно спасителен отряд, след като служители на предприятието забелязали животното и го затворили в помещението до пристигането на специализиран екип.

При пристигането си спасителят установил, че лисицата е затворена в офис помещение. Животното проявявало неспокойно и агресивно поведение, като междувременно успяло да нанесе щети по офис консумативи и да разлее чаша с кафе.

След неуспешен опит за спокойно извеждане на животното се наложило използването на специализирани помощни средства, включително закрутка и мрежа. Лисицата била успешно обезопасена и изведена от сградата.

След транспортиране извън града, в район с подходящи за вида природни условия, животното било освободено.

Случаят приключи благополучно, без пострадали хора и животни. Въпреки нестандартния характер на сигнала, реакцията на екипа беше съобразена с необходимостта от своевременна и отговорна намеса при всеки случай, свързан с диви животни.