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Кукери отново превземат улиците на Благоевград на 17 януари

By Екип Blagoevgrad.EU
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Цели 18 кукерски групи ще се включат в традиционното маскарадно дефиле в Благоевград на 17 януари 2027 г. Събитието ще събере участници от различни поколения, които ще представят характерни за региона обичаи, традиционни костюми и маски.

Началото на дефилето ще бъде поставено в 10:00 часа пред Съдебната палата. Оттам участниците ще преминат по главната пешеходна улица „Тодор Александров“ и ще достигнат до площад „Георги Измирлиев“.

В кукерските групи ще се включат мъже, жени и деца, а представянията ще бъдат оценявани от жури. Критериите ще включват автентичност, визия и сценично присъствие. Редът на участие е определен чрез предварително изтеглен жребий.

Фестивалът е част от празничната програма на Община Благоевград за Коледно-новогодишните празници и ще даде възможност на жители и гости на града да се докоснат до богатството на българските маскарадни традиции.

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