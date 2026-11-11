48 деца и ученици са върнати в образователната система в област Благоевград

Общо 48 деца и ученици са записани или реинтегрирани в образователните институции в област Благоевград от началото на дейностите на екипите за обхват през учебната 2026/2027 година. Данните бяха представени по време на работна среща на Областния координационен център, проведена в Областна администрация – Благоевград.

Срещата бе председателствана от главния секретар на областната администрация Веска Костадинова-Михалчева. В нея участваха началникът на Регионалното управление на образованието Сергей Биров, представители на общините в областта и експерти.

По време на заседанието Владимира Караджова от РУО – Благоевград представи отчет за изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Към момента в екипите за обхват в областта са включени 525 представители на компетентните институции, от които 254 са педагогически специалисти. От сформирането на екипите до 6 ноември 2026 г. са извършени 424 посещения на адреси по местоживеене. Обработени и въведени в Информационната система за реализация на механизма са данните за 400 деца и ученици.

Сред основните предизвикателства пред екипите остава установяването на местонахождението на децата, като при голяма част от неоткритите случаи се констатира трайно пребиваване на семействата в чужбина.

Като добра практика на областно ниво бе посочено партньорството с Община Петрич по проекта „Мисия за образование“. Именно там са отчетени най-високите резултати в областта по отношение на записването на деца и ученици чрез прилагането на механизма.

Сред основните приоритети за настоящата учебна година са превенцията на отпадането от образователната система при прехода от VII към VIII клас, както и обхващането на децата в задължителна предучилищна възраст и първи клас.

От РУО – Благоевград съобщиха и за разработен методически наръчник, насочен към преодоляване на формалното водене на ученици и осигуряване на коректна училищна отчетност при продължително непосещение. Документът определя задължителните стъпки, които училищните директори трябва да предприемат, като поставя акцент върху законосъобразността и превенцията на отпадането.

За повишаване на ефективността на екипите на 13 ноември в Сандански предстои междуинституционална работна среща за обмен на добри практики по Националната програма „Заедно за всяко дете“.

В края на заседанието представителите на общините представиха информация за извършените от тях дейности през учебната 2026/2027 година.

Работата на институциите продължава с акцент върху активното сътрудничество с родителите, насърчаването на редовното посещение на детска градина и училище и недопускането на отпадане на деца и ученици от образователната система.