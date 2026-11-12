Близо 500 кг марихуана са иззети при проверка на товарен автомобил на граничен преход Кулата

В сутрешните часове на 10.11.2026 г., в района на граничен преход Кулата, на влизане от Гърция в България, служители от отдел „Борба с наркотрафика“ при ТД Митница София селектирали за проверка товарна композиция, състояща се от влекач и хладилно полуремарке, с български регистрационни номера.

Водачът на камиона – български гражданин, представил документи за превозваната стока – колбаси и чушки, предназначени за получатели в България. Съгласно транспортните документи товарът бил натоварен в Испания.

Товарната композиция била селектирана за рентгенов контрол. При анализа на полученото изображение била установена подозрителна зона в предната част на хладилното полуремарке, подлежаща на физически контрол. С оглед констатираното превозното средство било насочено към Митническо бюро Кулата за извършване на щателна митническа проверка.

След разтоварването на стоката, декларирана в транспортните документи, митническите служители установили преградна стена, предназначена да разделя хладилното ремарке на зони с два различни температурни режима. При проверката било установено, че във втората зона се превозват 22 кашона, облепени с прозрачно тиксо. В тях били открити вакуумирани пликове, съдържащи суха зелена растителна маса.

При извършения полеви наркотест веществото реагирало положително на коноп (марихуана).

Открити са общо 445 вакуумирани пакета с общо бруто тегло 497,90 кг, съдържащи високорисково наркотично вещество.

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по досъдебно производство за контрабанда на високорисково наркотично вещество през границата на страната – престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 1 от НК.

В качеството на обвиняем по досъдебното производство е привлечен водачът на товарния автомобил – В.М. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.