Кола блъсна и уби пешеходец на Е-79 в района на ж.к “Струмско”

Около 05:46 часа на 09.10.2025 г. на ПП1 Е-79 в района на ж.к “Струмско” в гр. Благоевград, лек автомобил “Сеат” с 52-годишна водачка е блъснал 89-годишен мъж ог гр. Благоевград, който е починал. По първоначална информация, пешеходецът е изскочил внезапно на пътното платно. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За слчуая е уведомена ОП-Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.