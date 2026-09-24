КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата през август

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за битовите потребители на електроенергия за август 2026 г. Средствата покриват част от разходите на крайните снабдители за закупената електроенергия и са част от механизма за подкрепа на домакинствата.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран, но цената за домакинствата остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. Крайните снабдители купуват електроенергия на пазарни цени и я продават на битовите клиенти по определената регулирана цена.

За август КЕВР е определила следните компенсации:

за клиентите на „Електрохолд Продажби“ – 24,47 евро/MWh без ДДС;

за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ – 24,56 евро/MWh без ДДС;

за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – 24,56 евро/MWh без ДДС;

за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ – 58,97 евро/MWh без ДДС.

Компенсациите се изплащат чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Те са отчетени предварително във фактурите на потребителите.

При определянето на сумите КЕВР прилага механизми за корекция, които според регулатора имат за цел да ограничат възможностите за недобросъвестни практики от страна на крайните снабдители.