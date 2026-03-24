Извършител на грабеж над възрастен мъж в Петрич е установен и задържан

By Екип Blagoevgrad.EU
С постановление на прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, 44-годишният Г.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за извършен грабеж – престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК.

Около обяд на 22.03.2026 г. в гр. Петрич Г.Д. нападнал 86-годишния С.К., като насилствено го съборил на земята и притиснал с ръка устата и шията му, за да предотврати възможността му да повика помощ. Отнел от пострадалия 30 евро и напуснал местопроизшествието.

В резултат на активните действия на полицията и прокуратурата извършителят на деянието е бил установен.

Отнетата парична сума е възстановена на С.К.

Обвиняемият Г.Д. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

error: