Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

В хода на извършена, около 00:00 часа на 03.10.2025 г., проверка в жилище в гр. Благоевград, обитавано от 20-годишна жена от гр. Ямбол, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е открит стъклен буркан, съдържащ около 1,40 грама сух канабис. Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена РП-Благоевград.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 35-годишен мъж от с. Долна Градешница. Около 10:20 часа на 03.10.2025 г. на ул. „Македония“ в гр. Кресна, управлявайки лек автомобил „Мерцедес“, същият е изпреварвал неправилно колона от спрели и чакащи автомобили, като при отправени му разпореждания за извършване на полицейска проверка той не се е подчинил, паркирал е автомобила си напречно на платното за движение, блокирайки преминаването на автомобили и в двете посоки и е проявил грубо и арогантно поведение към полицейските служители, отправяйки им обиди и закани. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем.

На 04.10.2025 г. в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение от жител на гр. Благоевград, че около 20:45 часа на същата дата е увредена входната врата на жилищен блок в ж.к. „Запад“ в гр. Благоевград. От работещите по случая полицейски служители е установен извършителят на деянието, който е на 28-години от с. Дебочица. Той е задържан, а по случая е образуван заявителски материал.

В РУ-Сандански е получен сигнал за извършена, между 02:00 часа и 02:50 часа на 05.10.2025г., кражба на сумата от около 40 лева и цигари от различни марки от заведение за бързо хранене в гр. Кресна. От полицейските служители е установено, че извършител на деянието е 38-годишен благоевградчанин. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

ПТП:

На 03.10.2025 г. около 06:30 часа на ПП 1 Е-79 между гр. Симитли и гр. Кресна, лек автомобил „Нисан НВ 400“ с 62-годишен водач от гр. Елена, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал във влекач „Волво“ с прикачено полуремарке, управляван от 48-годишен мъж от гр. Петрич. В резултат на инцидента, на място е загинала 53-годишна пътничка в лекия автомобил, която е от гр. Елена, с фрактура на раменна кост е пострадал водачът на лекия автомобил, а с фрактура на китката на ръката – пътничка в него. Петима души, които също пътували в лекия автомобил са пострадали с охлузвания по тялото. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 05.10.2025 г. около 09:20 часа в района на кръстовище между на ул. „Илинден“ и бул. „Васил Левски“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Хюндай“, управляван от 36-годишен мъж от гр. Симитли, завивайки на ляво не е пропуснал и е блъснал 69-годишна жена от гр. Благоевград, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала със спукан череп и кръвоизлив в мозъка. Транспортирана е за лечение в болнично заведение в гр. София. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

След направени проби с технически средства, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 04.10.2025 г. около 23:00 часа в гр. Хаджидимово, 40-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Опел Агила“ с наличие на 2,46 промила алкохол в издишания въздух.

На 05.10.2025 г. около 01:07 часа в района на кръстовище между бул. „Гоце Делчев“ и ул. „П К Яворов“ в гр. Гоце Делчев, 43-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Хонда Джаз“ с наличие на 1,98 промила алкохол в издишания въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 03.10.2025 г. до 08:00 часа на 06.10.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 14 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 10 пожара.

С преки материални щети 3 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 7 пожара.

Извършени са 4 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 05.10.2025 г. около 19:56 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в гр. Благоевград. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: домашно имущество и опушени стени.