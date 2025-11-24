Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението на акцизни стоки без поставен бандеролен знак, на 21.11.2025 г. в гараж, прилежащ към къща в с. Краище, общ. Белица, от полицейски служители на РУ-Разлог е установено, че 38-годишна жителка на селото съхранява около 340 къса цигари без поставен задължителен бандеролен знак. На същата дата е проверена и къща в гр. Белица, обитавана от 83-годишен мъж от града, където са открити осем полиетиленови чанти, съдържащи общо около 8,080 килограма тютюн без бандерол, електронна везна и около 14 пластмасови туби, съдържащи течност с мирис на алкохол, без акцизен бандерол.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

На 21.11.2025 г. около 22:40 часа на ПП1 Е-79 в района на разклона за с. Ощава, от полицейски служители на РУ-Сандански е спрян лек автомобил „БМВ“, управляван от 36-годишен мъж от гр. София. При извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след уптореба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове на 22.11.2025 г. на ул. „Чакалица“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е извършена проверка с техническо средство на 44-годишен водач на лек автомобил „Мини Купър“, при която е установено, че мъжът шофира след употреба на наркотично вещество. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от гр. Симитли, след като около 23:30 часа на 23.11.2025 г., управляваният от него товарен автомобил „Ситроен“ е спрян от органите на реда на ул. „Победа“ в гр. Симитли и с техническо средство е установено, че същият шофира след като е употребил наркотик. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на 02 РУ-Благоевград работят по получено, около 11:30 часа на 21.11.2025 г., съобщение за извършена кражба на перфоратор, бормашина, винтоверт и други инструменти от гараж в ж.к. „Орлова чука“ в гр. Благоевград. По случая е образуван заявителски материал.

При извършена, на 23.11.2025 г. около 02:45 часа на ул. „Връх Бузлуджа“ в гр. Петрич, проверка на лек автомобил „БМВ“, от органите на реда е направена проба с техническо средство за уптореба на алкохол на 22-годишния му водач от гр. Петрич, като същата е отчела наличие на 1,32 промила алкохол в издишания от него въздух. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 21.11.2025 г. до 08:00 часа на 24.11.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 42 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 13 пожара.

С преки материални щети 6 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 7 пожара.

Извършени са 26 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 3.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 21.11.2025 г. около 17:38 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в района на ул. „Даме Груев“ в гр. Благоевград. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: мебели, бяла, черна и компютърна техника, опушени стени, врата, прозорец и котле. Вероятна причина: късо съединение в котле на ток.

На 21.11.2025 г. около 21:03 часа е получен сигнал за пожар в кухня на ресторант в района на ул. „Катина и Никола Хайдукови“ в гр. Благоевград. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: мебели, бяла, черна и компютърна техника, опушени стени, аспирация и кухненско оборудване. Вероятна причина: самозапалване на мазнина в кухнята.

На 21.11.2025 г. около 19:52 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Пежо“ в района на хижа Беласица. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: лек автомобил. Вероятна причина: късо съединение.

На 22.11.2025 г. около 15:22 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в района на ул. „Екзарх Йосиф“ в гр. Петрич. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: гумени съединения и кабели.

На 23.11.2025 г. около 00:34 часа е получен сигнал за пожар в хотел в местността „Семково“. Погасен от екип на УПБЗН-Якоруда, екип на РСПБЗН-Разлог и екип на РСПБЗН-Банско. Щети: покривна конструкция, опушени стени и мебели. Вероятна причина: самозапалване на комин на камина в ресторанта на хотела.

На 24.11.2025 г. около 06:17 часа е получен сигнал за пожар в ел. кабел на стълб в района на ул. „Рила“ в гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: ел. кабел. Вероятна причина: късо съединение.