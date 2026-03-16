Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

От полицейски служители на 01 РУ-Благоевград, на 13.03.2026 г. в гр. Благоевград е проверен 42-годишен мъж от града, у когото е открита табакера, съдържаща около 2,18 грама сух канабис. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а за случая е уведомена РП-Благоевград.

На 14.03.2026 г. в местността „Бъндеришка поляна“ в ски зоната на гр. Банско, от органите на реда е извършена проверка на 45-годишен чужд гражданин. У същия са намерени и иззети саморъчно свита цигара, съдържаща около 0,43 грама канабис и около 4,44 грама сухи съцветия, реагиращи положително на канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Уведомена е компетентната прокуратура.

В следобедните часове на 15.03.2026 г. на ул. „Бодрост“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е спрян лек автомобил „Фиат Добло“, управляван от неправоспособен 42-годишен благоевградчанин. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотично вещество. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

След получен в РУ-Разлог сигнал за извършена, за времето от 17:00 часа на 11.03.2026 г. до 13.03.2026 г., кражба на около 2 000 метра соларен кабел от бивш завод на ул. „Годлевско шосе“ в гр. Разлог, от работещите по случая полицейски служители е установено, че извършители на деянието са 23-годишна жена и непълнолетен младеж от гр. Разлог. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е задържан 18-годишен младеж от града, който в периода от 09.03.2026 г. до 10.03.2026 г. е извършил кражба на сумата от около 65 евро, поставени на таблото на паркиран в гр. Гоце Делчев лек автомобил „Дачия Дъстер“, който бил отключен. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.

В следобедните часове на 13.03.2026 г. в 02 РУ-Благоевград е получено съобщение от 23-годишна жителка на гр. Симитли, че в къща в гр. Симитли са й нанесени удари в главата, бутана е и е дърпана за косата от 25-годишния мъж, с когото живее на семейни начала. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за извършена, в обедните часове на 15.03.2026 г. в магазин на голяма търговска верига в гр. Благоевград, кражба на дамско портмоне със сумата от около 140 евро и лични документи. По случая е образуван заявителски материал за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

Около 00:05 часа на 15.03.2026 г. на пътя между с. Коларово и гр. Петрич, лек автомобил „Фолксваген Туран“, управляван от 42-годишен мъж от с. Ключ, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост се е блъснал в канавка в дясно от пътя, като при инцидента няма пострадали хора. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,86 промила алкохол в издишания от него въздух. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 13.03.2026 г. до 08:00 часа на 16.03.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 25 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 23 пожара.

С преки материални щети 3 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 20 пожара.

Извършени са 2 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 2.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 14.03.2026 г. около 03:00 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Делвино. Пожарът е погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: покривна конструкция, домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника. Вероятна причина: късо съединение.

На 14.03.2026 г. около 21:00 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в ж.к. „Запад“ в гр. Благоевград. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: дограма и опушени стени. Вероятна причина: небрежност при боравене с открит огън.

На 14.03.2026 г. около 15:23 часа е получен сигнал за в плевня в с. Бачево. Погасен от екипи на РСПБЗН-Разлог, РСПБЗН-Банско и УПБЗН-Якоруда. Щети: покривна конструкция, бяла, черна и компютърна техника и дърва за огрев. Причината за пожара и стойността на нанесената щета са в процес на установяване.

За времето от 08:00 часа на 15.03.2026 г. до 08:00 часа на 16.03.2026 г. на територията на област Благоевград са регистрирани седем пожара на сухи треви и храсти. Няма нанесени материални щети. Причина: засушаване и небрежност при боравене с открит огън.