Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

На 14.20.2026 г. в качеството на обвиняем е привлечен 34-годишен мъж от с. Свободен, общ. Раднево, след като на 13.02.2026 г. в обитаван от него апартамент в гр. Благоевград, от криминалисти при ОДМВР-Благоевград са намерени и иззети около 6,8 грама метаамфетамин, електронна везна и перкусори, съоръжения и материали за производство на наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

След извършена, около 00:05 часа на бул. „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев, проверка на 38-годишен мъж от града, у същия е открита около 0,9 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на марихуана. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образуван е заявителски материал.

В обедните часове на 14.02.2025 г. в парк в гр. Добринище, от полицейски служители на РУ-Банско са проверени двама непълнолетни младежи, като у единия от тях е намерен гриндер, съдържащ около 0,23 грама марихуана. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.

Около 02:10 часа на 13.02.2026 г. в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение, че около 01:33 часа на същата дата в района на ул. „Владо Черноземски“ в гр. Благоевград е нанесен побой над 22-годишен мъж от с. Раненци, общ. Кюстендил, който е пострадал с фрактура на носа. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които са установени извършителите на деянието, а именно 27-годишен мъж от гр. Кюстендил и 20-годишен чужд гражданин. Те са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Банско е задържан 31-годишен мъж от с. Филипово, общ. Банско, който около 22:00 часа на 13.02.2026 г. в село Филипово е нанесъл побой над 42-годишен мъж от същото село. Пострадалият е със счупени зъби и фрактура на рамото и китката. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

На 13.02.2026 г. около 14:17 часа на тел.112 е получен сигнал за това, че на паркинг на магазин в землището на с. Дамяница, при използване на азотен спрей за почистване на черна техника в лек автомобил „Пежо“ и запалване на цигара се е получила детонация, в резултат на което 24-годишен мъж от с. Асен, общ. Павел Баня е пострадал с изгаряния в областта на ръцете, лицето и шията. Същият е транспортиран за лечение в болнично заведение в гр. София. По случая е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове на 15.02.2026 г. на ул. „Панаирска ливада“ в гр. Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Пежо“, управляван от 19-годишен младеж от с. Садово. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотично вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

Мъж на 56 години от гр. Петрич е задържан от органите на реда, след като управляваният от него лек автомобил „Опел Астра“ е спрян за проверка на ул. „Тракия“ в гр. Петрич и с техническо средство е установено, че същият шофира с наличие на 1,50 промила алкохол в издишания от него въздух.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 13.02.2026 г. до 08:00 часа на 16.02.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 18 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 7 пожара.

С преки материални щети 2 пожара.

Без нанесени материални щети 5 пожара.

Извършена спасителна дейност 10.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 13.02.2026 г. в 10:18 часа е получен сигнал за пожар в кухня на ресторант в гр. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: кухненска аспирация, скара, газови котлони и др.

От 08:00 часа на 15.02.2026 г. до 08:00 часа на 16.02.2026 г. в РДПБЗН-Благоевград са получени 8 сигнала за произшествия / 6 сигнала за отводняване на помещения в гр. Петрич в гр. Гоце Делчев и в с. Катунци, общ. Сандански. и 2 сигнала за паднали дървета/.