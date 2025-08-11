Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград, работещи по линия на противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества е констатирано следното:

При извършена, в следобедните часове на 08.08.2025 г. в района на ул. „Места“ в гр. Петрич, проверка на 18-годишен младеж от града, у него са открити около 9 електронни устройства за цигари тип вейп с пълнители и зарядни за тях, както и пластмасово шише, съдържащо кафеникава течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Младежът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 17:20 часа на 08.08.2025 г. в района на ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Сандански, от органите на реда е проверен 23-годишен мъж от гр. София. У същия е открит найлонов плик с три вейп устройства, всяко от които с по три ампули с течност, която е предоставена за експертиза.

В обедните часове на 08.08.2025 г. в района на ул. „Цанко Церковски“ в гр. Благоевград, у 31-годишен благоевградчанин полицейски служители на 01 РУ-Благоевград намерили пластмасов контейнер, съдържащ около 5 милилитра течност, реагираща положително на канабис. Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Мъж на 45 години от гр. Благоевград е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като около 09:12 часа на 09.08.2025 г. на пътя между пътен възел „Грамада“ и пътен възел „Зелен дол“, управляваният от него лек автомобил „Мерцедес“ е спрян от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград и с техническо средство е установено, че шофира след употреба на наркотично вещество. По случая е образувано досъдебно производство.

На 08.08.2025 г. в 01 РУ-Благоевград е съобщено, че между 02:00 часа и 05:10 часа на същата дата с остър предмет е увредена задната гума на лек автомобил „Тойота Рав 4“, паркиран в гр. Благоевград. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е установен и задържан извършителят на деянието, който е на 31 години от гр. Благоевград.

Полицейски служители на РУ-Петрич работят по получен сигнал за извършена, за времето от 22:00 часа на 06.08.2025 г. до 08:30 часа на 09.08.2025 г., кражба на сумите от около 568 лева и около 30 английски лири от помещение, ползвано като клуб, находящо се в района на ул. „Рокфелер“ в гр. Петрич. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

На 09.08.2025 г. жител на гр. Петрич е съобщил в РУ-Петрич, че около 10:00 часа на същата дата от паркиран в землището на гр. Петрич, лек автомобил „Лада Нива“ е извършена кражба на законно притежавана ловна пушка. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

За времето от 20:30 часа на 09.08.2025 г. до 07:45 часа на 10.08.2025 г., чрез увреждане на прозорец на витрина на павилион за закуски, находящ се в сградата на жп гара Благоевград е проникнато в помещението и е извършена кражба на хранителни продукти и оборотни пари. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

На 08.08.2025 г. около 15:20 часа на път II-19 в района на гр. Разлог е станало ПТП, при което товарен автомобил “Рено Експрес“, управляван от 52-годишен мъж от гр. Благоевград, движейки се от гр. Разлог към гр. Благоевград е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал странично в товарен автомобил „Ман“ с 48-годишен водач от с. Горно Краище. В резултат на инцидента, на място е загинал 52-годишният водач на товарния автомобил „Рено“. На водача на товарния автомобил „Ман“ са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Около 14:45 часа на 09.08.2025 г. на ул. „Зора“ в гр. Благоевград, неправоспособен 17-годишен младеж от гр. Благоевград, управлявайки мотоциклет с неустановена марка и без регистрационна табела е паднал с него, в резултат на което с охлузни рани по крайниците е пострадало 17-годишно момиче от гр. Благоевград, което се е возило на мотоциклета. По случая е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове на 08.08.2025 г. на ПП 1 Е-79 в гр. Кресна, от полицейски служители на РУ-Сандански е спрян товарен автомобил „Волво“, управляван от 51-годишен мъж от гр. Перник. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът шофира с наличие на 1,21 промила алкохол в издишания въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.