Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

В обедните часове на 03.04.2026 г. в района на ул. „Георги Андрейчин“ в гр. Благоевград, от органите на реда е извършена проверка на 48-годишен благоевградчанин. У същия е открита тубичка с кафяво вещество за електронна цигара, което след направен полеви тест е реагирало положително на канабис с тегло около 81,60 грама. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образуван заявителски материал.

На 03.04.2026 г. в района на парк „Ловен дом“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е проверен 17-годишен младеж от града, у когото е намерена около 1,48 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис.

От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 40-годишен мъж от гр. Кресна, след като управляваният от него лек автомобил „Мерцедес“ е спрян около 11:05 часа на 05.04.2026 г. на ул. „Македония“ в гр. Кресна. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат, а в хода на работата по случая са проверени, обитавани от него жилище и прилежащ двор в гр. Кресна, където на различни места са открити: около 0,46 грама канабис, около 14,55 грама амфетамин и електронна везна. Образувани са досъдебни производства за извършените престъпления. Работата продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 31-годишен мъж от с. Гърмен. Той е установен от полицейските служители, след като на 03.04.2026 г. в РУ-Гоце Делчев е подаден сигнал за публикуван клип в интернет пространството, на който товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“ влачи по бул. „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев куче, което е вързано с въже. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.

При извършена, около 12:30 часа на 03.04.2026 г. в с. Михнево, проверка на лек автомобил „Фолксваген Транспортер“, от органите на реда е установено, че 28-годишният му водач от същото село шофира без свидетелство за управление на МПС. По случая е образувано досъдебно производство.

На 03.04.2026 г. в 02 РУ-Благоевград са получени две съобщения за извършени кражби на дрехи от два магазина, находящи се в различни райони в гр. Благоевград. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е установено, че съпричастни към извършените деяния са две чужди гражданки, едната от които на 20, а другата на 18 години. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На тел. 112, около 20:45 часа на 05.04.2026 г., е получен сигнал за физическа саморазправа между група лица в района на ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Благоевград. От пристигналите полицейски служители, на мястото е установен 16-годишен младеж от Благоевград, който съобщил, че са му нанесени удари с ръце в областта на лицето от 15-годишен негов съгражданин. Пострадалият е получил фрактура на носни костици. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Около 18:55 часа на 04.04.2026 г. в РУ- Петрич е получено съобщение за това, че от параклис в землището на с. Генерал Тодоров е извършена кражба на камбана от мед и бронз. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

За времето от 12:00 часа на 03.04.2026 г. до 11:30 часа на 05.04.2026 г., чрез повреждане на заключващ механизъм на вендинг автомат за топли напитки, находящ се в МБАЛ-Благоевград е извършена кражба на монети на приблизителна стойност около 75 евро. Образувано е досъдебно производство.

В обедните часове на 05.04.2026 г. на тел. 112 е съобщено, че в местността „Мело“, землище на с. Горно Драглище, общ. Разлог е открито мъртво куче без установена порода. По случая е образувано досъдебно производство. Причините за смъртта на животното са в процес на установяване.

ПТП:

На 03.04.2026 г. около 13:30 часа на ул. „Свобода“ в гр. Сандански, лек автомобил „Хюндай“, управляван от 55-годишен мъж от града е блъснал 33-годишен негов съгражданин, който внезапно изскочил на пътното платно в района на пешеходна пътека. Пешеходецът е пострадал с фрактура на крака. На двамата мъже са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 04.04.2026 г. около 11:45 часа на ул. „Попови ливади“ в гр. Гоце Делчев, управлявайки индивидуално електрическо превозно средство, 58-годишен мъж от града е паднал на пътното платно и е пострадал с фрактура на крака. Настанен е за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев.

На 04.04.2026 г. около 15:30 часа на АМ „Струма“ км 98 в района на гр. Благоевград, излизайки от второстепенен път към АМ „Струма“, лек автомобил Сеат Леон“, управляван от 34-годишен мъж от гр.Благоевград е отнел предимството и е блъснал лек автомобил „Тойота Хайландер“, управляван от 51-годишна жена от гр. Кюстендил. На водачите на автомобилите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 05.04.2026 г. около 18:15 часа в района на кръстовище между с. Долно Осеново и път II-19, лек автомобил „Ауди“, управляван от 33-годишна жена от с. Долно Осеново е отнел предимството на лек автомобил „Опел Зафира“, управляван от 24-годишна жена от гр. София и е допуснал ПТП, при което 33-годишната жена е пострадала с комоцио. На двете водачки са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 03.04.2026 г. до 08:00 часа на 06.04.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 9 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 6 пожара.

С преки материални щети 2 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 4 пожара.

Извършени са 2 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 04.04.2026 г. около 23:31 часа е получен сигнал за пожар в паянтова постройка /овчарник/в местността „Кукурево“, землище на гр. Разлог. Погасен от РСПБЗН-Разлог. Щети: фураж. Причината за пожара е в процес на установяване.

На 05.04.2026 г. около 19:09 часа е получен сигнал за пожар в хотел в с. Гайтаниново. Погасен от два екипа на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: окачен таван, дървени врати, джакузи, част от ел. инсталацията опушени стени. Причина: късо съединение.