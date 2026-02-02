Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

В хода на извършена, около 01:40 часа на 31.01.2026 г. в района на ул. „ Рокфелер“ в гр. Петрич, проверка на 25-годишен мъж от с Хърсово, общ. Сандански, у същия органите на реда открили полиетиленово пликче, съдържащо около 5,25 грама канабис и кутия, съдържаща около 1,52 грама амфетамин. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

ПТП:

На 01.02.2026 г. около 13:15 часа на път II-19 между гр. Симитли и гр. Разлог, лек автомобил „Great Wall Volex“, управляван от 35-годишен мъж от гр. София, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил „БМВ“, управляван от 19-годишен младеж от гр. София. С натъртвания в областта на таза е пострадала 47-годишна пътничка в лекия автомобил „Great Wall Volex“. На водачите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 01.02.2026 г. около 19:30 часа в района на кръстовище между ул. „Сандо Китанов“ и ул. “България“ в гр. Петрич, лек автомобил „Пежо“, управляван от 48-годишен мъж от града не е пропуснал и е блъснал 35-годишна жена от Петрич, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала с фрактура на глезена. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 31.01.2026 г. около 18:30 часа по пътя между с. Буково и с. Господинци, 53-годишен мъж от с. Рибново е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 2,41 промила алкохол, установено с техническо средство.

На 31.01.2026 г. около 23:38 часа по ул. „Найден Геров“ в гр. Банско, 38-годишна чужда гражданка е управлявала лек автомобил „Ситроен Берлинго“ с наличие на 2,26 промила алкохол, установено с техническо средство.

Водачите са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 30.01.2026 г. до 08:00 часа на 02.02.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 17 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 6 пожара.

С преки материални щети 3 пожара.

Без нанесени материални щети 3 пожара.

Извършена спасителна дейност 10.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 30.01.2026 г. Около 15:55 часа е получен сигнал за пожар с преки материални загуби на изолация на жилищен блок в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: фасадна изолация. Вероятна причина: небрежност при боравене с открит огън.

На 31.01.2026 г. около 00:26 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил „ в гр. Банско. Погасен от екип на РСПБЗН-Банско. Щети: двигателен отсек. Вероятна причина: късо съединение.

На 31.01.2026 г. около 10:07 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил на пътя между с. Враня и с. Катунци. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Засегнато е купето на автомобила. Вероятна причина: техническа неизправност.