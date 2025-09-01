Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодийствие на отглеждането, държането и разпространението но наркотични вещества, на 28.08.2025 г. в землището на с. Ощава, в момент на полагане на грижи за канабисови растения, криминалисти при ОДМВР-Благоевград са задържали 41-годишен мъж от гр. Благоевград. На мястото, обособено като нива, са открити засадени около 75 тревисти растения, реагиращи положително на канабис, чието общо тегло е около 423,300 килограма, а в близост е установена и втора нива със засадени около 60 канабисови растения с общо тегло е около 210 килограма. В хода на работата по случая е установено, че двете ниви се напояват от една поливна система, която е управлявана от ползвана от задържания къща в близост до нивите, а до къщата са открити три бидона, съдържащи вакуум пакети и около 11,600 килограма сух канабис. Под навес на къщата са намерени и два найлонови чувала, съдържащи общо около 1,800 килограма сух канабис, а в помещение в нея – около 500 грама сух канабис. От органите на реда е проверено и жилище в гр. Благоевград, обитавано от 41-годишния, където са намерени около 410 грама сух канабис, ел. везна и машина за вакуумиране, а в къща в с. Ощава, също ползвана от мъжа – около 100 грама сух канабис, две ел. везни и машина за вакуумиране. Общо при полицейската операция са намерени и иззети: около 135 тревисти растения, реагиращи положително на канабис с общо тегло около 633,300 килограма, около 14,410 килограма сух канабис, три електронни везни и две машини за вакуумиране. За случая е уведомена ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 29.08.2025 г. в обезлесен участък в оброва гора в землището на с. Чурилово, от полицейски служители на РУ-Петрич са открити засадени около 46 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис с общо тегло около 152 килограма. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е задържан 33-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. Около 09:20 часа на 29.08.2025 г. в района на ул. „Ген. Ковачев“ в гр. Гоце Делчев, у него е намерено електронно устройство за пушене, съдъжащо жълтеникава течност, която след направен полеви тест е реагирала пожително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове на 29.08.2025 г. в района на ул. „В. Мечкуевски“ в гр. Благоевград е задържано непълнолетно момиче от гр. Разлог, у което е намерен пластмасов контейнер с обем около 5 милилитра, съдържащ жълтеникава течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград.

Около 16:45 часа на 29.08.2025 г. на тел.112 е получен сигнал от 70-годишна жена от гр. Благоевград, че в дома й й е нанесен побой от нейна 24-годишна родственица. Пострадалата е настанена в МБАЛ-Благоевград с фрактура на ръката, а 24-годишната жена е настанена за лечение в ЦПЗ-Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство.

При извършена, около 17:10 часа на 30.08.2025 г. на ул. „Ягода“ в гр. Кресна, проверка на мотоциклет „КТМ“, управляван от 25-годишен мъж от гр. Кресна, от органите на реда е установено, че мотоциклетът е без поставена регистрационна табела и не е регистриран по надлежния ред. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

ПТП:

На 29.08.2025 г. около 08:05 часа в района на с. Кочан е станало ПТП, при което лек автомобил „Рено Клио“ с 21-годишен водач от същото село е излязъл в ляво от пътното платно и се е преобърнал в дере. Водачът на автомобила е пострадал с фрактура на долната челюст, фрактура на ребра с пневмоторакс и фрактура на три прешлена. Транспортиран е за лечение в болнично заведение в гр. София.

На 29.08.2025 г. около 19:30 часа на черен път в землището на с. Бачево, 77-годишен мъж от с. Бачево, управлявайки малогабаритен колесен трактор, който не е регистриран по надлежния ред е загубил контрол над него и се е преобърнал в крайпътна нива. Водачът е загинал на място, а 76-годишна жена, возеща се на трактора, е пстрадала с фрактура на предмишницата и фрактура на раменната кост.

На 29.08.2025 г. около 19:45 часа на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Гоце Делчев“, 11-годишно момче от града е паднало от управлявания от него велосипед „Ултра“ и е пострадало с разкъсване в ингвиналната област, охлузвания и натъртвания в областта на главата, крайниците и тялото. Транспортирано е за лечение в болнично заведение в гр. София без опасност за живота.

На 30.08.2025 г. около 16:40 часа на ул. „Серес“ в гр. Сандански, лек автомобил „Опел Астра“ с 21-годишен водач от с. Джигурово е излязъл в дясно от пътното платно и се е ударил в лек автомобил „БМВ“, който е продължил движението си и се е ударил в паркиран лек автомобил „Фолкваген Голф“. При инцидента са нанесени материални щети. Няма пострадали хора. На водачите на автомобилите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 31.08.2025 г. около 15:50 часа на ул. „Полк. Дрангов“ в гр. Сандански, лек автомобил „Опел Зафира“ с 55-годишен водач от гр. София е реализирал ПТП с материални щети, след като излизайки от място за паркиране е ударил друг паркиран автомобил. На водача е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 4,12 промила. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Издаден му е талон за медицинско изследване на кръвта. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени средните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 29.08.2025 г. около 23:20 часа в с. Лозеница, 65-годишен мъж от гр. София е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с наличие на 1,83 промила алкохол, в издишания въздух .

На 30.08.2025 г. около 00:30 часа в с. Корница, 39-годишан мъж от същото село е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,77 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.08.2025 г. около 08:50 часа по ул „Яне Сандански“ в гр. Благоевград, 39-годишен благоевградчанин е управлявал мотоцищлет „Кавазаки“ с наличие на 1,85 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.08.2025 г. около 16:15 часа по ПП 1 Е-79 между гр. Кресна и гр. Благоевград, 47-годишен чужд гражданин е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,56 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.08.2025 г. около 18:55 часа по ул. „Ал. Баров“ в гр. Разлог, 40-годишен мъж от града е управлявал велосипед с трайно монтиран бензинов двигател с наличие на 1,95 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.08.2025 г. около 22:48 часа в с. Черниче, 39-годишен мъж от с. Полето е управлявал лек автомобил „Форд Фиеста“ с наличие на 2,87 промила алкохол в издишания въздух.

На 31.08.2025 г. около 20:30 часа по пътя между с. Корница и с. Лъжница, 31-годишен мъж от с. Корница е управлявал лек автомобил „Ауди“ без свидетелство за управление на МПС и с наличие на 1,77 промила алкохол в издишания въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.