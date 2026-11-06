Спортен уикенд в Благоевград с международен турнир и благотворително бягане

Наситен със спортни събития уикенд предстои в Благоевград. На 7 ноември зала „Скаптопара“ ще бъде домакин на XXII Международен турнир по канадска борба „Blagoevgrad Open“, а ден по-късно парк „Бачиново“ ще събере желаещи за общо 5-километрово бягане.

В турнира по канадска борба се очаква да се включат около 150 състезатели от България, Гърция, Румъния и Северна Македония. Те ще премерят сили в категориите юноши, младежи, жени и мъже. Началото е в 11:00 часа, а входът за зрителите е свободен. Организатори са Община Благоевград и клубът по канадска борба „Армспорт“, с партньорството на Българската федерация по канадска борба.

На 8 ноември спортната инициатива продължава в парк „Бачиново“. От 10:00 до 11:30 часа край езерото ще се проведе 5-километрово общо бягане под мотото „За семейството – единни и заедно за Иван, Мишо и Боби“.

Инициативата е посветена на Иван Петров, Михаил Петров и Борислав Кузманов, загубили живота си при тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 24 юни 2026 г. Събитието няма състезателен характер и в него могат да се включат всички желаещи – както с бягане, така и с ходене, според собственото си темпо.

Организаторите отправят покана към жители и гости на града да се присъединят към спортните прояви и да подкрепят инициативите.