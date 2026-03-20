Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 19.03.2026 г., от криминалисти при РУ-Сандански е извършена проверка на къща в гр. Сандански, обитавана от 37-годишен мъж от града. В една от стаите в дома, органите на реда открили найлоново пликче и хартиена салфетка, съдържащи общо около 12,76 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

В обедните часове на 19.03.2026 г. на ул. „Найден Геров“ в гр. Банско, от полицейски служители на РУ-Банско е спрян лек автомобил „Фолксваген Лупо“, управляван от неправоспособен 49-годишен водач от гр. Банско. В хода на извършената проверка е установено, че автомобилът е без поставени регистрационни табели. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 19.03.2026 г. до 08:00 часа на 20.03.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 11 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 11 пожара.

С преки материални щети 2 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 9 пожара.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 19.03.2026 г. около 10:26 часа е получен сигнал за пожар в апартамент гр. Гоце Делчев. Пожарът е погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: опушени стени и домашно имущество. Вероятна причина: неправилно ползване на отоплителни уреди.

На 20.03.2026 г. около 03:02 часа е получен сигнал за пожар в къща в гр. Банско. Погасен от екип на РСПБЗН-Банско. Щети: покривна конструкция, домашно имущество и опушени стени. Вероятна причина: самозапалване на комин.