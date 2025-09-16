Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

При извършена, около 22:10 часа на 15.09.2025 г. в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград, проверка на 46-годишен мъж от града, у същия е намерена фолиева сгъвка, съдържаща около 0,4 грама хероин. От работещите по случая криминалисти е установено, че наркотичното вещество е разпространено от 41-годишен благоевградчанин, в чието жилище те открили около 26 фолиеви сгъвки, съдържащи общо около 6,8 грама хероин. Двамата мъже са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 27-годишен мъж от гр. Ихтиман. В обедните часове на 15.09.2025 г. той е проверен от криминалисти при 01 РУ-Благоевград в района на ул. „Александър Фон Хумболт“ в гр. Благоевград, като у него са установени две контейнерчета за електронни цигари с кафява течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

В хода на извършена, около 17:15 часа на 15.09.2025 г. в района на с. Бел камен, проверка на лек автомобил „Ленд Ровър Фрилендър“ с 41-годишен водач от с. Бел камен, от полицейски служители на РУ-Разлог е установено, че автомобилът е с поставени регистрационни табели, които са издадени за друго МПС. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

В обедните часове на 15.09.2025 г. в с. Баня, общ. Разлог е спрян лек автомобил „БМВ“, управляван от 47-годишен мъж от гр. Якоруда. Водачът на автомобила е представил на полицейските служители свидетелство за управление на МПС, издадено от чужда държава, като след извършена справка органите на реда установили, че този документ е издаден на друго лице. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Мъж на 67 години от гр. Разлог е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като с техническо средство е установено, че на 15.09.2025 г. по ул. „Христо Ботев“ в гр. Разлог, същият управлява лек автомобил „Мицубиши“ с наличие на 1,46 промила алкохол в издишания въздух. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343Б ал.1 от НК.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 15.09.2025 г. до 08:00 часа на 16.09.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 7 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 7 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 5 пожара.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 15.09.2025 г. около 21:59 часа е получен сигнал за пожар в двор на автоцентър в района на „Покровнишко шосе“ в Благоевград. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника, ел. табло и ел. кабели. Спасени са сгради.