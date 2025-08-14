Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 13.08.2025 г., при проведени съвместни действия на полицейски служители на РУ-Петрич и екипи на Главна дирекция „Национална полиция“ и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция“, в землището на с. Чурилово, общ. Петрич е открита обособена нива със засадени около 70 тревисти растения. След направен полеви тест, същите са реагирали положително на канабис с общо тегло около 205 килограма. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Мъж на 23-години от гр. София е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като през вчерашния ден в района на ул. „Тодор Кондев“ в гр. Разлог е проверен от полицейски служители на РУ-Разлог и у него са намерени полиетиленов плик, съдържащ около 0,4 грама амфетамин и полиетиленов плик, съдържащ около 0,4 грама канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 23:35 часа на 13.08.2025 г. на ул. „Европа“ в гр. Сандански, от полицейски служители на РУ-Сандански е спрян лек автомобил „Ауди“, управляван от 36-годишен мъж от града. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотични вещества. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В 02 РУ-Благоевград е получен сигнал за това, че в следобедните часове на 12.08.2025 г., чрез телефонно обаждане 78-годишен благоевградчанин е въведен в заблуждение от непознато за него лице, което се представило за полицейски служител и му поискал парична сума, като съдействие за залавяне на телефонни измамници. На потърпевшия е нанесена щета на приблизителна стойност около 5 000 лева. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 14.08.2025 г. около 00:20 часа на ул. „Глазне“ в гр. Банско, от полицейски служители на РУ-Банско е подаден сигнал със стоп палка за спиране и извършване на проверка към лек автомобил „Нисан Х Трейл“, управляван от 24-годишен чужд гражданин, като същия не се подчинил и продължавайки движението си е блъснал единия от полицейските служители, който е получил наранявания на ляв крак и лява ръка. От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът е спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан, водачът е оказал съпротива и е контузил в областта на ръката втория полицейски служител. 24-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Направена му е проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,76 промила. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 и чл.269, ал.1 от НК.

Около 16:00 часа на 13.08.2025 г. в района на кръстовище между ул. „Първи май“ и ул. „Христо Смирненски“ в гр. Симитли, лек автомобил „Рено Сценик“, управляван от 61-годишна жена от гр. Симитли, завивайки на ляво не е пропуснал и е блъснал 24-годишен мъж от града, управляващ индивидуално електрическо превозно средство. 24-годишният мъж е пострадал с фрактура на ключицата и порезни рани по тялото. На него и на водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 13.08.2025 г. до 08:00 часа на 14.08.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 6 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 6 пожара.

С преки материални щети 3 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 3 пожара.

Извършени са 6 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 13.08.2025 г. около 08:46 часа е получен сигнал за пожар в складово помещение към магазин на пътя между гр. Симитли и с. Черниче. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: опушени стени, мебели, бяла и черна техника.

На 13.08.2025 г. около 15:45 часа е получен сигнал за пожар в лятна кухня в с. Баня. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: опушени стени и мебели.

На 13.08.2025 г. около 23:07 часа е получен сигнал за пожар в мазе на жилищен блок в ж.к. Еленово“ в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: ел. кабели, автомобилни гуми и опушени стени.