Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

От полицейски служители на РУ-Петрич, със заповед за задържане до 24 часа е задържан 28-годишен мъж от с. Коларово. След възникнал скандал около 09:00 часа на 10.11.2025 г. в жилище в селото, същият е нанесъл два удара по рамото на 47-годишна негова родственица. По случая е образувано досъдебно производство.

На 10.11.2025 г. в РУ-Гоце Делчев е получен сигнал от 66-годишна жителка на с. Тешово, че около 10:00 часа на същата дата две непознати за нея лица са проникнали в жилището й, което било отключено и след като завързали ръцете и краката й са отнели сумата от около 4 000 лева. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.

ПТП:

На 10.11.2025 г. около 11:00 часа в района на ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Фолксваген Кади“ с 53-годишен водач от с. Покровник, извършвайки маневра на заден ход е блъснал 68-годишна жена от гр. Благоевград, която е пострадала с фрактура на рамото. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 10.11.2025 г. около 21:00 часа на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Киа Сеед“ с 41-годишен водач от гр. Благоевград е блъснал 16-годишно момиче от града, което е пострадало с епидурален кръвоизлив в главата и контузия на бял дроб. То е транспортирано за лечение в болнично заведение в гр. София. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 10.11.2025 г. до 08:00 часа на 11.11.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 4 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети 3 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 10.11.2025 г. около 11:22 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: задни седалки и задна тапицерия. Вероятна причина: техническа неизправност.