НачалоАктуално
АктуалноБлагоевград

Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
0
85

От полицейски служители на РУ-Петрич, със заповед за задържане до 24 часа е задържан 28-годишен мъж от с. Коларово. След възникнал скандал около 09:00 часа на 10.11.2025 г. в жилище в селото, същият е нанесъл два удара по рамото на 47-годишна негова родственица. По случая е образувано досъдебно производство.

На 10.11.2025 г. в РУ-Гоце Делчев е получен сигнал от 66-годишна жителка на с. Тешово, че около 10:00 часа на същата дата две непознати за нея лица са проникнали в жилището й, което било отключено и след като завързали ръцете и краката й са отнели сумата от около 4 000 лева. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.

ПТП:

На 10.11.2025 г. около 11:00 часа в района на ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Фолксваген Кади“ с 53-годишен водач от с. Покровник, извършвайки маневра на заден ход е блъснал 68-годишна жена от гр. Благоевград, която е пострадала с фрактура на рамото. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 10.11.2025 г. около 21:00 часа на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Киа Сеед“ с 41-годишен водач от гр. Благоевград е блъснал 16-годишно момиче от града, което е пострадало с епидурален кръвоизлив в главата и контузия на бял дроб. То е транспортирано за лечение в болнично заведение в гр. София. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 10.11.2025 г. до 08:00 часа на 11.11.2025 г. в звената  за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 4 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети 3 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 10.11.2025 г. около 11:22 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: задни седалки и задна тапицерия. Вероятна причина: техническа неизправност.

предишна статия
Църквата почита Свети Мина
Следваща статия
Министър Иванов: Издадено е разрешение за строеж за обходния път на Кресна, работата ще започне през този месец

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: