Силен вятър и буря нанесоха материални щети в Благоевград

Силен вятър, придружен от буря, нанесе материални щети в Благоевград. Вследствие на неблагоприятните метеорологични условия са паднали клони и дървета, които са повредили няколко автомобила и са затруднили движението по множество улици в града.

Получени са сигнали за отнесени покривни конструкции, прекъснато електрозахранване в отделни райони и паднали рекламни съоръжения. Екипи на пожарната, общината и аварийните служби работят по отстраняването на щетите и обезопасяването на засегнатите участъци.

От местната власт призовават гражданите да бъдат внимателни, да избягват преминаването в близост до дървета, строителни обекти и нестабилни конструкции, докато метеорологичната обстановка се нормализира.

Към момента няма информация за пострадали хора. Огледите на засегнатите райони продължават, като се очаква щетите да бъдат описани след окончателното им обследване.