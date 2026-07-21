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Отново активираха BG-ALERT в Благоевградско заради опасност от мощна буря тази нощ

By Екип Blagoevgrad.EU
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Докато спасителните екипи и жителите в Пиринско все още отстраняват тежките щети от опустошителната стихия от изминалото денонощие, мобилните телефони в региона отново се задействаха с извънреден звуков сигнал от националната система за ранно известяване BG-ALERT.

Актуалните метеорологични модели показват преминаването на нов, изключително агресивен буреносен фронт в следващите часове. Според прогнозите в тъмната част на денонощието регионът между Дупница и Петрич може да бъде ударен от интензивни валежи с риск от бързи локални наводнения, едри градушки и ураганни пориви на вятъра, които заплашват да нанесат нови сериозни материални щети.

Ситуацията в Югозападна България остава силно усложнена, след като само преди броени часове първата мощна вълна събори стотици дървета и клони в Благоевград и Сандански, блокира движението през Кресненското дефиле с кални маси и активира серия от опасни горски пожари след стотици паднали мълнии.

Всички общински щабове, аварийни екипи на пожарната и полицията са приведени в режим на пълна мобилизация и денонощно дежурство, а властите апелират гражданите да проявят максимална бдителност, да обезопасят дворовете и терасите си, да избягват престоя на открито и всякакви пътувания, като при спешни случаи незабавно подават сигнали на националния телефон 112.

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