BG-ALERT предупреди жителите на област Благоевград за потенциална опасност oт нова буря

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше активирана във връзка с потенциална опасност на територията на област Благоевград.

Чрез системата гражданите получиха на мобилните си телефони предупреждение за повишено внимание и необходимост от предприемане на мерки за безопасност заради очаквано усложняване на метеорологичната обстановка.

Чрез съобщението гражданите бяха призовани да предприемат мерки за безопасност и да се приберат на защитени места заради очаквана нова буря и силен вятър.

Според наша проверка в метеорологични сайтове и наличните прогнози към момента, буреносната система постепенно се оттегля и интензитетът ѝ намалява. По наша оценка сигналът за опасност е достигнал със закъснение спрямо реалното развитие на метеорологичната обстановка.

Въпреки това специалистите препоръчват гражданите да останат внимателни и да следят официалните предупреждения, тъй като локални явления и внезапни промени във времето са възможни.