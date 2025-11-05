Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през последното денонощие

Вчера в района на ул. „Генерал Ковачев“ в гр. Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е извършена проверка на 17-годишен младеж от града, у когото е открита електронна цигара с течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържана 18-годишна девойка от гр. Велико Търново, след като в обедните часове вчера в района на ул. „Васил Кънчев“ в гр. Банско, у нея е намерен пълнител с течност за електронна цигара, реагираща положително на канабис. По случая е образуван заявителски материал.

Около 13:20 часа на 04.11.2025 г. на път II-84 в района на кръстовище с ул. „Баненска буна“ с. Баня, от полицейски служители на РУ-Разлог е спрян лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 37-годишен мъж от с. Горно Краище. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след употреба на упойващо вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

При извършена, в обедните часове на 04.11.2025 г. в района на жп гарата в гр. Петрич, проверка на лек автомобил „Мерцедес“, от полицейските служители е установено, че 41-годишният водач на автомобила от гр. Петрич не притежава свидетелство за управление на МПС. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 04.11.2025 г. около 21:10 часа в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение от жител на с. Покровник, че в имот в близост до складова база в с. Покровник е открил пребити три от овчарските му кучета. От пристигналите на място полицейски служители са установени множество телесни наранявания по две от кучетата, които са транспортирани до кучешкия приют в гр. Благоевград за последващо лечение. Работата по случая продължава, като се установява съпричастността към извършеното деяние на 68-годишен жител на същото село. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Около 06:15 часа на 04.11.2025 г. на АМ „Струма“ в района на км.140 в посока към гр. Кресна, автомобил „Мерцедес Спринтер“, управляван от 20-годишен мъж от с. Ново Делчево, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост се е блъснал в ментинела, разделяща двете пътни платна и се е преобърнал. В последствие в автомобила се е блъснал товарен автомобил „Волво“ с 59-годишен водач от гр. Петрич. С охлузни рани в областта на лицето и натъртвания в областта на дясната ръка е пострадал 20-годишният водач. На двамата мъже са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.