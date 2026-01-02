НачалоАктуално
Има голяма опасност от измръзване в планините

By Екип Blagoevgrad.EU
Времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са отрицателни, минус 10 градуса, засега облачността е висока. На много места има силен и бурен вятър и хората трябва да са предупредени, че има много голяма опасност от измръзвания, защото с вятъра усещането е за още по-ниски температури, посочиха от ПСС.

От спасителната служба съветват туристите да са много добре подготвени с дебели и топли дрехи обувки, чорапи и ръкавици, с топли напитки и допълнителни батерии, да тръгват навреме, да са планирали добре маршрутите си, да не отиват на всяка цена, закъдето са планирали да тръгнат, ако условията са влошени.

Много е студено и се очаква през уикенда да е още по-студено и да бъде още по-ветровито, казаха още от ПСС. Въпреки тънката снежна покривка, на места има навявания, които могат да създадат опасност от лавини.

Църквата почита паметта на Св. Силвестър
Земетресение е регистрирано край Благоевград

