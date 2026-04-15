Гражданин на Румъния е задържан за пътнотранспортно произшествие с четирима пострадали

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил 25-годишният Н.С., гражданин на Румъния, е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по транспорта по чл. 343, ал. 3, б. „а“, пр. 2, вр. ал. 1, б. „б“, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 от НК – причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице.

Около 08,00 ч. на 15.04.2026 г., на АМ „Струма“, обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил, м. „Рено“, в посока към гр. София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил, м. „Опел“.

В резултат на удара е била причинена средна телесна повреда на водача на лекия автомобил И.В., на 39 години, както и на пътниците Д.М., на 41 години, и малолетните – Д.М., на 11 години, и Л.Л., на 1 година.

Разследването е започнало с оглед на местопроизшествието.

Пострадалите са транспортирани в болнично заведение за оказване на медицинска помощ. И.В. и Д.М. са в кома. Малолетната Д.М. е с кръвоизлив в мозъка и счупени прешлени. Л.Л. е с разстройство на здравето, временно опасно за живота – комоцио.

Обвиняемият Н.С. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.