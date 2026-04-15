Регионалният исторически музей – Благоевград с поредица от събития за 150 години от Априлското въстание

В знак на памет и преклонение към героите на Априлското въстание Регионалният исторически музей – Благоевград организира и участва в поредица от събития, посветени на 150 години от избухването на едно от най-значимите събития в българската история.

Инициативите се реализират в тясно партньорство с редица културни, образователни и обществени организации, обединени от каузата за съхраняване на историческата памет и насърчаване на родолюбието.

Междуучилищна викторина – съвместна образователна инициатива

На 20 април 2026 г. от 10:30 ч. в Зала 337 на Първи корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе междуучилищна викторина, реализирана в колаборация между Катедра „История“ на ЮЗУ, Регионалният исторически музей – Благоевград и НХГ „Св. св. Кирил и Методий“. В инициативата участват ученици от НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, ПГИ „Иван Илиев“ и СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“.

Събитието обединява усилията на академичната общност, музейните специалисти и училищата в една обща образователна кауза, насочена към задълбочаване на знанията за Априлското въстание и неговото значение за българската история.

Изложба „150 години от Априлската епопея“

На 20 април 2026 г. от 11:00 ч. в Къща-музей „Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето“ ще бъде експонирана изложбата „150 години от Априлската епопея“. Експозицията е подготвена с материали от фонда на отдел „Художествен“ на Регионалния исторически музей – Благоевград и представя Априлското въстание през художествени интерпретации. Значителна част от произведенията, включени в изложбата се показват за първи път пред публика.

Изложбата предлага различен и емоционален прочит на историческите събития от 1876 година и ще бъде достъпна за посетители през целия ден.

Паметно шествие в Благоевград

От 17:00 часа ще се проведе паметно шествие в централната част на Благоевград, което ще тръгне от Съдебната палата и ще завърши на пл. „Георги Измирлиев“. В инициативата се включват ученици, граждани и представители на различни институции и организации, сред които Регионален клуб „Традиция“ – Благоевград, Регионален исторически музей – Благоевград, и други.

Шествието има за цел да изрази общата почит и признателност към героите на Априлското въстание и към личностите, свързани с националноосвободителното движение, като превръща историческата памет в живо обществено преживяване.

Особено място в тази памет заема младият Георги Измирлиев – Македончето, роден в Горна Джумая. Той е сред дейците, участвали в подготовката на Априлското въстание като помощник-апостол. След неговото потушаване е осъден на смърт и обесен в Горна Оряховица през 1876 г., превръщайки се в символ на саможертвата в името на свободата.

Историческа възстановка

На 21 април 2026 г. от 11:00 ч. в Къща-музей „Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето“ ще бъде представена историческа възстановка „Георги Измирлиев и Русенският комитет“. Тя ще бъде изпълнена от ученици от III и IV клас при Пето СУ „Георги Измирлиев“ и ще пресъздаде духа на революционната епоха по достъпен и въздействащ начин за най-младата публика.

Участието на Регионалния исторически музей – Благоевград в тези инициативи е естествено продължение на неговата мисия за съхраняване на историческата памет, възпитаване на родолюбие и предаване на заветите на поколенията, посветили живота си на каузата за свободна България.