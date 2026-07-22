Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

В хода на извършена, на 21.07.2026 г., проверка в землището на с. Яворница, общ. Петрич, в обезлесен участък в местността „Пандеш“, криминалисти при РУ-Петрич открили засадени около 52 растения с общо тегло около 22 килограма. След направен полеви тест, същите са реагирали положително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 22.07.2026 г. в 02 РУ-Благоевград е постъпило съобщение от ЦСМП-Благоевград за постъпило за оказване на медицинска помощ малолетно момиче от гр. Петрич, което е с порезна рана в областта на врата. От работещите по случая полицейски служители е установено, че около 23:50 часа на същата дата в района на ул. „Предел“ в гр. Благоевград е възникнало пререкание между момичето и непълнолетен младеж от гр. Благоевград, който я порязал с остър предмет в областта на врата. Същият е задържан, уведомена е РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 49-годишен мъж от с. Жълтуша, обл. Кърджали, който около 00:20 часа на 21.07.2026 г. в хотел в гр. Сандански е ударил в областта на лицето 48-годишната му приятелка от гр. София. По случая е образувано досъдебно производство.

ПТП:

На 21.07.2026 г. около 17:15 часа на ляв завой на пътя между гр. Сандански и с. Лиляново, се е преобърнало АТВ с 24-годишена водачка от гр. Сандански, което се е движило с несъобразена с пътните условия скорост. С охлузни рани по тялото са пострадали 24-годишната жена, чиято проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна и 38-годишен пътник от гр. Сандански.

На 21.07.2026 г. около 21:00 часа в гр. Якоруда, малолетно момче от града е паднало от управляваното от него индивидуално електрическо превозно средство, в резултат на което е пострадало с фрактура на ръката.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 21.07.2026 г. до 08:00 часа на 22.07.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 15 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 7 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети 7 пожара.

Извършени са 8 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.