Управител на фирма за бързи кредити в гр. Сандански е предаден на съд за принуда

С обвинителен акт на Районна прокуратура – Благоевград 33-годишният В.С. е предаден на съд за принуда с цел разпореждане с вещ или поемане на имуществено задължение, придружена със заплаха с насилие или друго противозаконно действие с тежки последици за пострадал или негови близки – по чл. 213а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, чл. 26, ал. 1 от НК.

Обвиняемият В.С., осъждан за престъпления от общ характер, управлявал дружество със седалище в гр. Сандански, стопанисващо офис за бързи кредити.

През м. април 2024 г. Р.М. получил кредит в размер на 1000 лева от фирмата, управлявана от обвиняемия. Договорено било да внася по 300 лева месечно, а при окончателното погасяване на кредита да заплати 1300 лева.

Няколко месеца по-късно В.С. поискал от Р.М. незабавно погасяване на главницата и лихвата. За да го принуди, му нанесъл шамар, извадил нож и го насочил към него, като отправил закана с престъпление против личността му. След няколко дни отново му поставил 24-часов срок да погаси задължението, придружен със заплахи с насилие.

Притеснен от случилото се, Р.М. посетил офиса на фирмата и заплатил дължимата сума.

През м. август 2025 г. обвиняемият поискал от служителя си С.З. да му предаде 80 000 лева, твърдейки, че в офиса има просрочени вноски по кредити на стойност 60 000 лева. За да го принуди да изпълни искането му, го заплашил с насилие, увреждане на имущество и други противоправни действия с тежки последици за него и неговите близки.

След поредната заплаха, изпратена чрез мобилно приложение, С.З. подал сигнал в полицията.

По случая е било образувано досъдебно производство.

Спрямо обвиняемия В.С. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото продължава в съда.