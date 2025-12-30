Близо 700 проверки срещу необоснованото покачване на цените са направени в страната

Близо 700 проверки са направени за необосновано покачване на цените, при 10 на сто има установени нарушения, каза в Благоевград изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков, цитиран от БТА.

Проверките са по чл. 15, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Издадени са 69 наказателни постановления, събират се документи по още 300 проверки, каза Марков. Днес в Благоевград служители на агенцията извършват съвместни проверки с екипи на Комисията за защита на потребителите, като се следи за необосновано покачване на цените и за коректното изписване на цените в лева и евро.

Пред журналисти Марков посочи, че установените към момента нарушения са 10 на сто от общия брой проверки, което, по думите му, означава, че търговците спазват нормативните актове.

От януари ще бъде увеличен драстично броят на проверките, извършвани съвместно с КЗП, като се предвижда те да са 400 дневно, каза още изпълнителният директор на НАП и посочи, че ще бъде прилагана нова методика – при проверки ще бъдат отбелязвани цените, като екипи повторно ще проверяват обекта след определен период и ще сравняват дали има повишаване. Марков посочи, че при първоначално нарушение при необосновано повишение на цените санкцията е от 5000 до 100 000 лева, а при повторно – от 20 000 до 200 000 лева.

От Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверяваме и двойното обозначаване на стоките, които имат точно и ясно законово изискване как да бъдат обозначени, посочи пред журналисти вр.и.д. председател на КЗП Александър Колячев. Той посочи, че към момента търговците са дисциплинирани, а наказаните – сравнително малко. Особено в големите вериги наблюдаваме, че изключително добре и отговорно подхождат търговците към новата пазарна ситуация, посочи Колячев.

По отношение на проверките, председателят на КЗП каза, че ще бъдат извършвани такива във всички населени места в страната, като съвместните проверки ще се извършват не само в търговски обекти за хранителни стоки, но и в обекти в сферата на услугите. Ще бъде проверявана всякакъв вид търговска дейност, за да може, ако има некоректни търговци, те да понесат санкции, каза още Колячев.

От 1 януари, с цел превенция, с цел да покажем на търговците, че нямат право да злоупотребяват с доверието на потребителите, ще засилим тези проверки, колкото административна тежест имаме, цялата ще бъде впрегната, за да можем да сме близо до гражданите, близо до търговците, всеки един от тях да знае, че държавата е направила своята организация и изпълнява своите правомощия, както е уредено в законите, посочи Колячев.

Засилените проверки ще продължат до 8 август 2026 г., стана известно на брифинга. Към хората бе отправен призив да сигнализират компетентните органи в случай, че забележат нарушения.