С церемония пред паметника на Левски Благоевград ще отбележи 189 години от рождението на Апостола

Благоевград ще отдаде почит на Васил Левски по повод 189-ата годишнина от рождението му.

На 18 юли от 10:00 часа пред бюст-паметника на Апостола на площад „Васил Левски“ ще се състои церемония по поднасяне на цветя в знак на признателност към неговото безсмъртно дело.

В навечерието на годишнината – на 17 юли, от 10:00 часа, ученици ще се включат в традиционната инициатива „Лъвски скок“.