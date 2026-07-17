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Благоевград ще отбележи 189 години от рождението на Апостола

By Екип Blagoevgrad.EU
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С церемония пред паметника на Левски Благоевград ще отбележи 189 години от рождението на Апостола
Благоевград ще отдаде почит на Васил Левски по повод 189-ата годишнина от рождението му.
На 18 юли от 10:00 часа пред бюст-паметника на Апостола на площад „Васил Левски“ ще се състои церемония по поднасяне на цветя в знак на признателност към неговото безсмъртно дело.
В навечерието на годишнината – на 17 юли, от 10:00 часа, ученици ще се включат в традиционната инициатива „Лъвски скок“.
Събитието ще се проведе на пистата в Спортен интернат „Пирин“ и е посветено на паметта на Васил Иванов Кунчев.
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