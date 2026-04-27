Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържан 18-годишен благоевградчанин. При извършената му проверка около 23:00 часа на 24.04.2026 г. в ж.к. „Запад“ в гр. Благоевград, същият е направил опит да изхвърли полиетиленово пликче, съдържащо около 0,4 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на кокаин. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Около 00:05 часа на 26.04.2026 г. в района на ул. „П. Славейков“ в гр. Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са проверени петима младежи от града, двама от които на 18 и 19 години, а останалите непълнолетни, като под пейка е открито полиетиленово топче със суха тревиста маса. След направен полеви тест, същата е реагирала положително на канабис с тегло около 0,9 грама. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

След получен сигнал за извършена, около 07:50 часа на 23.04.2026 г., кражба на дамско портмоне със сумата от около 47 евро и около 25 турски лири от хотел, находящ се в гр. Благоевград, от работещите по случая полицейски служители е установено, че извършител на деянието е 37-годишен благоевградчанин. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 24.04.2026 г. в РУ-Петрич е получено съобщение, че между 10:00 часа и 22:00 часа на 23.04.2026 г. е извършена кражба на велосипед от двор на къща в гр. Петрич. Проведени са незабавни действия, в резултат на които е установен и задържан извършителят на деянието, който е 27-годишен мъж от гр. Сандански. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 36-годишен мъж от с. Крупник. В следобедните часове на 24.04.2026 г. на центъра в с. Крупник, той е нанесъл удари с юмруци в областта на лицето и тялото на 59-годишен мъж от същото село, който е пострадал с фрактура на носа. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Около 03:52 часа на 26.04.2026 г. в РУ-Сандански е съобщено, че след възникнало пререкание в района на ул. „Македония“ в гр. Сандански е ударена жена. От пристигналите на място полицейски служители е установено, че 32 годишен мъж от гр. Сандански е бутнал на земята 59-годишна жена от гр. София, в резултат на което тя е пострадала с фрактура на глезена. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 70-годишен мъж от с. Катунци, общ. Сандански, след като в следобедните часове на 25.04.2026 г. е произвел изстрел с ловна пушка по овчарско куче, което е ранено. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Около 21:26 часа на 24.04.2026 г. на тел.112 е получен сигнал от 33-годишна жена от гр. Радомир, че в района на Ощавските бани в землището на с. Ощава са се изгубили две деца на 4 и 5 години. От полицейските служители са предприети незабавни издирвателни мероприятия, в резултат на които около 22:40 часа на същата дата децата са открити в същия район в добро здравословно състояние. По случая е взето отношение по компетентност от служител на дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Кресна. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 26.04.2026 г. около 21:20 часа на пътя между с. Черна Места и с. Аврамово е станало ПТП, при което лек автомобил „Ауди“, управляван от 24-годишен мъж от с. Аврамово е навлязъл в лентата за насрещно движение на десен завой и е блъснал странично лек автомобил „Рено Клио“, управляван от 59-годишен мъж от гр. Якоруда. В резултат на инцидента, водачът на лекия автомобил „Ауди“ е пострадал с комоцио и рана на главата, а 46-годишна пътничка в лекия автомобил „Рено Клио“ е с натъртване в областта на гърдите. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 24.04.2026 г. до 08:00 часа на 27.04.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 12 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 4 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети 4 пожара.

Извършени са 6 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 2.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.