72-годишен мъж е задържан за блудствени действия спрямо малолетно дете по дело на Районна прокуратура – Благоевград

Днес, 09.01.2026 г., с постановление на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, 72-годишният Т.К. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 1, пр. 1 и т. 4, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от м. октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. били извършени блудствени действия спрямо малолетно дете.

Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване.

Пострадалата – 10-годишното момиче – е разпитана в специално обособено помещение „Синя стая“.

С постановление на прокурор обвиняемият Т.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.