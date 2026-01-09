НачалоБлагоевград
БлагоевградНовиниОбщество

72-годишен мъж е задържан за блудствени действия спрямо малолетно дете по дело на Районна прокуратура – Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
0
98

Днес, 09.01.2026 г., с постановление на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, 72-годишният Т.К. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 1, пр. 1 и т. 4, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от м. октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. били извършени блудствени действия спрямо малолетно дете.

Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване.

Пострадалата – 10-годишното момиче – е разпитана в специално обособено помещение „Синя стая“.

С постановление на прокурор обвиняемият Т.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.

предишна статия
Интимната грижа днес: по-добро усещане и по-голяма сигурност
Следваща статия
Увеличат помощите за хората с увреждания

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: