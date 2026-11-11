НачалоНовини
НовиниРегионаПетрич

Наложено е наказание на обвиняем за незаконно държане на цигари без бандерол на стойност 157 030 евро, открити в камион на граничен преход Кулата

By Екип Blagoevgrad.EU
0
80

  С наложено наказание приключи досъдебно производство, водено от Районна прокуратура – Благоевград, за държане на акцизни стоки – тютюневи изделия без бандерол, в големи размери.

Обвиняемият по делото Д.-С.Б., гражданин на Румъния, е бил привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3 от НК.

            Около 22,00 ч. на 08.11.2026 г. на входящото трасе на граничен преход Кулата служители на Гранична полиция извършили проверка на товарен автомобил с румънски регистрационни номера, управляван от Д.-С.Б. Сред превозваната стока – дюли, били открити 41 000 кутии цигари от различни търговски марки.

Общата им стойност е 157 030 евро, определена съгласно разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове и правилника за прилагането му.

            С определение на съда на обвиняемия е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с 5-годишен изпитателен срок. Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.

предишна статия
Църквата почита Свети Мина
Следваща статия
На 13 ноември идва eMAG Black Friday – събитието с най-много отстъпки в годината и награди*

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: