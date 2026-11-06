Благоевград открива Коледното градче на 21 ноември

Благоевград ще даде официален старт на коледните празници на 21 ноември, когато ще бъдат запалени празничните светлини и ще отвори врати Коледното градче. Събитието ще се проведе на площад „Георги Измирлиев“ в Деня на християнското семейство.

Празничната програма ще започне в 17:30 часа с отварянето на Коледното градче, което ще остане в града до 6 януари. В 17:45 часа коледните джуджета ще поведат шествие от площад „България“ към централния площад.

В 18:00 часа на сцената ще се проведе детският концерт „Коледа, ела“, с участието на деца от Благоевград. Кулминацията на вечерта ще бъде в 18:40 часа, когато ще пристигне Дядо Коледа и заедно с присъстващите ще бъдат запалени коледните светлини.

Празничната вечер ще продължи от 19:00 часа в зала „Пейо Яворов“ с коледно-симфоничен концерт на Михаела Филева и Камерна опера – Благоевград.

Събитието ще постави началото на празничния сезон в града и ще събере жители и гости на Благоевград около коледната атмосфера.