Временно променят организацията на движение в участък от път II-19 в района на Разлог

Утре – 22 октомври, от 8 ч. до 20 ч., за смяна на камери, ще се промени организацията на движение в участък от път II-19 Симитли – Гоце Делчев, в района на Разлог /при 30-и км/, област Благоевград.

По време на дейностите ще се ограничи преминаването в посока Симитли, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента за Гоце Делчев. Движението ще се регулира с пътни знаци и при ограничение на скоростта до 50 км/ч, като при необходимост ще се насочва на място от регулировчици.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация.