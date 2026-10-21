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Временно променят организацията на движение в участък от път II-19 в района на Разлог

By Екип Blagoevgrad.EU
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Утре – 22 октомври, от 8 ч. до 20 ч., за смяна на камери, ще се промени организацията на движение в участък от път II-19 Симитли – Гоце Делчев, в района на Разлог /при 30-и км/, област Благоевград.

По време на дейностите ще се ограничи преминаването в посока Симитли, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента за Гоце Делчев. Движението ще се регулира с пътни знаци и при ограничение на скоростта до 50 км/ч, като при необходимост ще се насочва на място от регулировчици.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация.

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