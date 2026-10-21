Бюлетините за гласуване за изборите на 25 октомври бяха доставени в Благоевград

Областна администрация Благоевград получи изборните книжа и 354 600 бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Това включва пълния тираж за областта, както и предвидения 10 % допълнителен резерв.

Тази сутрин упълномощени представители от Областна администрация Благоевград и определени представители на РИК приеха централизирано осигурените бюлетини, след което те бяха доставени в зала „Орфей“, парк Македония в Благоевград.

Процесът по приемане, разпечатване на пломбата и разпределението на бюлетините се проведе под охрана на екипи на Министерството на вътрешните работи и в присъствието на областния управител Васил Трендафилов, председателя на РИК Йоана Лозанова- Паланкова, заместник областния управител Али Хатип и главния секретар на Областна администрация Веска Костадинова- Михалчева, която е ръководител на екипа за организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите.

Областна администрация ще предостави на общините и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване, чували, кутии за отрязъци, апарати за видео наблюдение и видео заснемане, и пломби за сигурност за белия чувал.

„Утре бюлетините и останалите изборни материали ще бъдат разпределени от служители на Областна администрация по график към 14-те общини в област Благоевград. През това време помещението ще бъде запечатано от представители на Областна администрация и РИК-Благоевград и ще е под денонощна охрана от представители на ОДМВР-Благоевград”, обясни областният управител Трендафилов.