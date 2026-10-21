Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

След получен, около 07:35 часа на 20.10.2026 г. в РУ-Гоце Делчев, сигнал за счупени две странични огледала на лек автомобил „Сеат“ и странично огледало на лек автомобил „Форд“, паркирани в с. Лъжница, от работещите по случая полицейски служители, като съпричастен към извършеното деяние е установен 37-годишен мъж от същото село. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 62-годишен мъж от с. Микрево, общ. Струмяни. Около 00:15 часа на 18.10.2026 г. в района на кръстовище между ул. „Васил Левски“ и ул. „Феникс“ в с. Микрево, между него и 20-годишен мъж от с. Катунци, управляващ лек автомобил „БМВ“, е възникнало пререкание, при което 62-годишния е отправил заплахи към 20-годишния и е произвел изстрел с ловна пушка, който попаднал в лявата джанта на гумата на автомобила. Оръжието е иззето. По случая е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове на 20.10.2026 г. в 01 РУ-Благоевград е съобщено, че за времето от 14:00 часа на 18.10.2026 г. до 17:00 часа на 20.10.2026 г. са нарязани четири гуми на товарен автомобил „Форд Транзит“, паркиран в частен имот в с. Дренково, общ. Благоевград. По случая е образуван заявителски материал.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 20.10.2026 г. до 08:00 часа на 21.10.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 7 сигнала за произшествия.

Ликвидиран и 6 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 5 пожара.

Извършена 1 спасителна дейност.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 20.10.2026 г. около 14:05 часа е получен сигнал за пожар в селскостопанска постройка в гр. Якоруда. Погасен от екип на УПБЗН-Якоруда. Щети: бали слама. Спасено: селскостопанска постройка.